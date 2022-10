Sampdoria Women, contro il Parma finisce in parità

Primo punto dopo quattro sconfitte consecutive per la Sampdoria Women che torna a muovere la classifica. Nelle ultime quattro giornate sono state affrontate tutte o quasi le big del campionato, per questo le blucerchiate non sono riuscite a fare punti, oggi invece lo 0-0 con il Parma è uno sorta di ripartenza.

La prima frazione è equilibrata e vede le due squadre sfidarsi a viso aperto. Le occasioni sono in totale quattro, due per parte, per le blucerchiate vanno vicino al gol Rincon e Pisani, mentre le emiliane ci provano con Bardin e Banusic.

Nella ripresa la partita delle padrone di casa si complica con il cartellino rosso sventolato in faccia a Baldi al 60'. Un evento che cambia la partita visto che proprio a inizio secondo tempo la Samp, grazie anche all'ingresso di Gago, aveva preso in mano la gara andando vicino alla rete colpendo un palo. Il Parma rialza la testa e conquista un punto anche se va detto che sono sempre le blucerchiate ad andare più vicino alla vittoria con Gago che prima recrimina per un rigore non concesso e poi con un pallonetto per poco non centra il bersaglio grosso.

Il tabellino di Sampdoria-Parma

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Battistini (10′ s.t. Panzeri), Pisani, Spinelli, Oliviero; Re, Rincón (19′ s.t. Fallico), Regazzoli (19′ s.t. De Rita); Seghir (1′ s.t. Gago), Cedeño (31′ s.t. ?on?), Baldi.

A disposizione: Odden, Taleb, Lazzeri, Pettenuzzo.

Allenatore: Cincotta.

Parma (4-4-2): Capelletti; Williams, Santoro, Heroum, Jelen?i? (41′ s.t. Farrelly); Arrigoni (22′ s.t. Silvioni), Bardin, Benoît, Acuti; Cambiaghi Banusic (28′ s.t. Martinovic).

A disposizione: Ciccioli, Tinti, Caiazzo, Nicolini, Verrino, Puntoni.

Allenatore: Ulderici.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Assistenti: Brunozzi di Foligno e Barcherini di Terni.

Quarto ufficiale: Spinelli di Cuneo.

Note: espulsa al 15′ s.t. Baldi per gioco scorretto; ammonite al 38′ p.t. Pisani, al 20′ s.t. Gago, al 22′ s.t. Arrigoni, al 36′ s.t. Santoro per gioco scorretto; a; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.