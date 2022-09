Sampdoria Women, battuto anche il Como: la vittoria arriva al fotofinish

La Sampdoria Women è prima in classifica in Serie A dopo aver conquistato la terza vittoria in tre gornate. Questa volta a piegarsi è il Como al termine di una gara difficile che le blucerchiate vincono solo all'ultimo respiro.

Serie A femminile, la cronaca di Como-Sampdoria 0-1

L'inzio di gara è per le ospiti che vanno vicine al vantaggio con Re, un blitz a cui segue una fase in cui il Como guida la gara. Baccari è una minaccia continua e al 25' è solo il palo a strozzarle l'urlo di gioia in gola. Per le comasche la giornata non è di certo fortunata perché Kubassava a inizio ripresa centra un altro legno. Le ragazze di Cincotta escono però alla distanza, al 39' Baldi ha la grande occasione ma la fallisce da distanza ravvicinata. E'il preludio al gol della vittoria della Sampdoria, al 93' Rincon con una punizione magica regala i tre punti. Domenica a Bogliasco arrva l'Inter, serve un'impresa per continuare a sognare.

Il tabellino di Como-Sampdoria 0-1

Como Women-Sampdoria Women 1-0

Reti: s.t. 48′ s.t. Rincón.

Como Women (4-3-3): Korenciova; Brenn (43′ s.t. Cecotti), Kravets, Rizzon, Borini; Karlenäs, Hilaj (27′ s.t. Lipman), Picchi; Kubassova (27′ s.t. Pavan), Di Luzio (19′ s.t. Stapelfedt), Beccari (19′ s.t. Linberg).

A disposizione: Beretta, Vergani, Pastrenge, Rigaglia.

Allenatore: De la Fuente.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Giordano (43′ s.t. De Rita), Pettenuzzo, Spinelli, Oliviero (13′ s.t. Panzeri); Cuschieri (13′ s.t. Baldi), Re, Regazzoli (31′ s.t. ?on?); Rincón; Gago, Tarenzi (13′ s.t. Cedeño).

A disposizione: Odden, Seghir, Battistini, Pisani.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Assistenti: Marchetti di Trento e Di Meo di Nichelino.

Quarto ufficiale: Saugo di Bassano del Grappa.

Note: ammonite al 39′ p.t. Gago e Hilaj per comportamento non regolamentare, al 43′ p.t. Spinelli, al 38′ s.t. Lipman, al 46′ s.t. Korenciova per gioco scorretto; a termine della partita espulsa Rizzon per proteste; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.