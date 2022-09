Sampdoria Women, Sara Baldi: "Qui ho trovato una famiglia"

Sara Baldi è una delle facce nuove della Sampdoria Women e al sito ufficiale blucerchiato racconta le sue caratteristiche in capo: "Mi piace giocare sull'esterno ma anche venire incontro, ho iniziato a giocare con mio cugino in giardino, mio papà mi ha portato alla squadra del paese quando avevo sei anni. Verso i 12 anni ho iniziato a giocare con le ragazzine. A sedici anni mi sono trovato di punto in bianco in serie A, da lì ho capito che volevo giocare a calcio. Ho giocato due anni a Verona, poi è arrivata la Fiorentina".

E proprio con i viola è arrivata la più grande soddisfazione fino ad oggi: "L'obiettivo più alto che ho raggiunto è stato giocare la Champions League, è stata una sorpresa giocare dall'inizio con il Manchester City, mi tremavano le gambe. Cincotta è il mister che ha creduto di più in me e uno dei motivi per cui ho scelto di seguirlo anche alla Samp è l'ambiente. Quando sono arrivatal a prima cosa che mi ha colpito è stato il gruppo.. Qui è una famiglia, qui tutti ti danno una mano. L'obietivo personale è quello di fare il meglio possibile, quello della Samp secondo me è cercare di arrivare il più in alto possibile, secondo me arriveranno ottimi risultati", E l'inizio è stato più che incoraggiante con la doppia rimonta con Sassuolo e Pomigliano che hanno portato sei punti nelle prime due gare di campionato.