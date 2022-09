La Sampdoria Women fa il bis contro Pomigliano

La Sampdoria Women fa il bis e dopo aver battuto il Sassuolo in trasferta 2-1 alla prima di campionato, oggi a Bogliasco batte con lo stesso risultato e ancora una volta in rimonta il Pomigliano.

Le ragazze di Cincotta impattano male il match e al 10' è Taty a siglare la rete delle ospiti con un tiro sul primo palo che beffa Tampieri. Le blucerchiate però non ci stanno e un quarto d'ora dopo siglano il pareggio. E' il 25' quando Spinelli su punizione infila la porta avversaria con un mancino ai limiti della perfezione.

Nella ripresa si riparte con le padrone di casa aggressive e vogliose di trovare il gol vittoria. Dopo appena tre minuti arriva la traversa di Tarenzi, poi la risposta di Pomigliano è affidata a Martinez e Novellino che però non centrano il bersaglio grosso. Il botta e risposta si conclude con il guizzo di Tarenzi che guadagna a venti minuti dal termine un calcio di rigore che Martinze trasforma. E'il colpo decisivo, quello del 2-1 che regala un'altra vittoria alla Samp.

Il tabellino di Sampdoria-Pomigliano 2-1

Sampdoria-Pomigliano 2-1

Reti: p.t. 10’ Taty, 25′ Spinelli; s.t. 69′ Rincón rig.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Oliviero (22′ s.t. De Rita), Pisani, Spinelli, Giordano; Cuschieri (1′ s.t. Re), ?on? (1′ s.t. Regazzoli), Baldi; Rincón (35′ s.t. Seghir); Gago, Tarenzi (27′ s.t. Cedeño).

A disposizione: Odden, Panzeri, Battistini, Pettenuzzo.

Allenatore: Cincotta.

Pomigliano (3-5-2): Cetinja; Rizza (27′ s.t. Battelani), Passeri, Konat; Novellino, Di Giammarino (27′ s.t. Gallazzi), Ferrario, Taty (43′ s.t. Manca), Fusini; Martinez, Corelli. Martínez.

A disposizione: Barretta, Fierro, Apicella, Rabot, Rocco, Miotto.

Allenatore: Romaniello.

Arbitro: Di Graci di Como.

Assistenti: Caldirola di Milano e Cassano di Saronno.

Quarto ufficiale: Bonomo di Collegno.

Note: ammoniti al 24′ p.t. Romaniello per proteste, al 40′ p.t. ?on?, al 12′ s.t. Oliviero, al 30′ s.t. Fusini, al 43′ s.t. Pisani per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.