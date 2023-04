Como-Genoa 2-2: il doppio vantaggio non basta, il Grifone si butta via

Sembrava un altro pomeriggio di festa e invece il Genoa deve accontentarsi di un punto a Como. Il Grifone va in vantaggio con Strootman nel primo tempo, poi raddoppia con Coda, ma i padroni di casa non si danno per vinti e dopo la rete di Cutrone trovano il pareggio di Mancuso a due minuti dal termine. In classifica il Genoa resta secondo ma vede avvicinarsi il Bari che con un gol all'ultimo secondo nel big match con il Sudtirol arriva a meno quattro punti.

Como-Genoa 2-2, la cronaca

Gilardino deve fare a meno di Bani, Sturaro e dei mancini Haps, Czyborra e Pajac, così in difesa c'è Ilsanker, a centrocampo Frendrup e a sinistra Criscito, per il resto confermata la squadra dei tiolarissimi con Coda e Gudmundsson in attacco. Ritmi lenti e nessuna azione pericolosa per una buona metà del primo tempo poi al 24' il blitz del Genoa: Gomis serve un compagno al limite della sua area, Strootman capisce tutto, strappa il pallone all'avversario e con una "puntata" mette nell'angolino il pallone che vale l'1-0. La partita continua su ritmi blandi fino all'assedio finale del Como che crea tre occasioni da gol nel giro di un minuto, su una è bravissimo Martinez in uscita, sulle altre due se la cava l'ottima difesa rossoblu.

La ripresa parte con gli stessi ventidue e il copione simile a quello di fine prima frazione, il Como attacca e al 52' per poco non pareggia con Bellemo che tutto solo davanti a Martinez non trova la porta. Il Genoa però non resta a guardare e sul ribaltamento di fronte Coda si coordina in un fazzoletto e di destro calcia sul palo a portiere battuto. E' l'antipasto del pareggio perché al 56' Gudmundsson da sinistra mette in mezzo per Dragusin che non ci arriva ma alle sua spalle arriva Coda che con il piatto infila Gomis per il 2-0. E'il decimo gol stagionale per Coda, il secondo di fila con il Grifone che vola sempre più in alto. Passa un minuto e Ilsanker stende Cutrone in area, per Pairetto è rigore ma il VAR interviene e cambia la decisione per il fuorigioco di rientro dell'attaccante del Como. Al 62' però Cutrone dimezza l'avversario per davvero, l'ex Milan lanciato da Cerri brucia Ilsanker e solo davanti a Martinez insacca. Il Como ora ci crede, passano pochi minuti e Cerri di testa trova la porta ma Strootman respinge sulla linea salvando un gol fatto, poco dopo è Iannou ad avere la palla buona per il pari ma di sinistro colpisce male e la mette a lato. Il Grifone è in difficoltà, il pareggio è nell'aria e arriva al minuto numero 88: calcio d'angolo da sinistra, spizzata sul primo palo, difesa rossoblu colpevolmente ferma e Mancuso tutto solo ad un passo da Martinez insacca il 2-2 finale.

Como-Genoa 2-2 | Tabellino e voti

Marcatori: 24' Strootman, 56' Coda, 62' Cutrone, 88' Mancuso

Como (3-4-1-2): Gomis 5; Odenthal 5,5, Canestrelli 5,5, Binks 6,5; Parigini 6 (75' Pierozzi 6,5), Bellemo 6, Iovine 6 (75' Arrigoni 6), Ioannou 5,5 (80' Blanco t6); Da Cunha 5 (58' Mancuso 7,5); Cerri 6,5, Cutrone 7 (80' Gabrielloni 6,5).

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Ilsanker 5 (75' Hefti 5,5), Vogliacco 6,5, Dragusin 6,5; Sabelli 6, Frendrup 5,5, Badelj 6, Strootman 7, Criscito 6; Gudmundsson 5,5 (75' Ekuban s.v.), Coda 7 (75' Aramu s.v).

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Note: Ammoniti: Frendrup, Vogliacco, Cerri