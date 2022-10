Ligorna corsaro, battuto il Chieri in trasferta

Finisce 3-1 per il Ligorna che esulta in casa del Chieri e vola al sesto porto con 13 punti ad oggi in piena lotta per i playoff. Il successo fa salire a cinque le partite consecutive senza sconfitta per i genovesi che si conferfmano una delle migliori difese del torneo, la seconda per precisione, con soli sei gol al passivo.

La partita si sblocca dopo quattro minuti grazie alla rete di Gerbino, subito però riequilibrata dal pari di Balan. Partita equilibrata nel primo tempo, conclusosi con la rete del vantaggio da parte di Cericola, che si sblocca così dopo alcune giornate alla ricerca della rete. Nel secondo tempo i Biancoblù macinano gioco e al 74' rimangono perfino in superiorità numerica grazie al doppio giallo a Balan. Al 75' il sigillo finale di Donaggio, che mette così in ghiaccio il risultato per la gioia dei compagni di squadra.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Non nascona la felicità Gerbino: "È stata una partita tosta giocata bene dal Ligorna su un campo pesante. Sono contento per il gol, primo in Serie D, anche perché arrivato dopo un periodo difficile dovuto all’infortunio, ora superato. Questa vittoria è importante per noi perché da continuità ai risultati e rafforza ancor di più il nostro gruppo".

Questo il commento di Matteo Cericola: "Partita e vittoria difficile contro una squadra di livello come il Chieri. Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni e a limitare gli avversari il più possibile. Bello sbloccarsi anche in campionato, questo gol ha tardato un po’ ad arrivare dopo svariati legni ma sono sempre rimasto fiducioso. A prescindere dai gol, cerco sempre di concentrarmi sull’aiutare i compagni il più possibile, il resto arriverà di conseguenza".

Il tabellino della gara

CHIERI vs LIGORNA 1-3 (1-2)

RETI: 4' Gerbino, 13' Balan, 44' Cericola, 75' Donaggio

CHIERI: Virano, Balan, Benedetto, Avantaggiato (70' Libertazzi), Alvitrez (66' Bortoletti), Di Lernia, Ponsat, De Letteriis, Maini (50' Calò), Ciletta, Ciampolillo (64' Papagno). A disposizione: Bianco, Ciccone, Conrotto, Bevilacqua, Bellocchio. Mister: Sorrentino.

LIGORNA: Atzori, Silvestri, Scannapieco, Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Dellepiane, Cericola (82' Brunozzi), Donaggio (80' Mancini), Gerbino (92' Arbocò) Garbarino A. (88' Serra). A disposizione: Caruso, Gualtieri, Lipani, Botta, Paggini. Mister: Conti.

ARBITRO: Maresca di Napoli