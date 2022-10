Calciomercato Ligorna, arriva un gigante per la difesa

Il Ligorna potenzia la sua difesa con la firma di un giocatore giovane ma con un buon bagaglio di esperienza sulle spalle: Mosé Sanchez è un nuovo giocatore biancoblù. Un colpo che arriva a due giorni dalla sfida con il Chieri con i genovesi che non perdono da quattro gare di fila e nell'ultima hanno fermato il Derthona.

E'la stessa società a presentare con una nota il profilo del nuovo giocatore: "Classe 2000 di possente fisicità con i suoi 196 cm di altezza, Sanchez si è formato nel settore giovanile del Genoa prima di iniziare la sua carriera tra i grandi: 65 presenze per lui in Serie D tra Sestri Levante e Lanusei.

Per lui esperienza a San Marino durante la scorsa stagione con la maglia de La Fiorita, con cui ha disputato un’ottima stagione collezionando 15 presenze in campionato e 2 in coppa, scendendo anche in campo nelle Qualificazioni di Champions League contro gli andorrani dell’Inter Club d’Escaldes.

La società augura a Sanchez una stagione ricca di soddisfazioni sia individuali sia di squadra".