Serie D, Casale-Sestri Levante non si gioca

Domani torna in campo la Serie D, ma nel girone A arriva il rinvio a causa di alcune positività al COVID-19 della gara tra Casale e Sestri Levante. Si ferma così la corsa dei rossoblu che da quando hanno accolto Fossati in panchina sono riusciti a risalire in classifica grazie ad un lunga serie di risultati positivi. Il neo allenatore non ha ancora mai perso da quando è tornato a guidare i corsari e nelle ultime due giornate di campionato ha messo il turbo.

Domenica scorsa i liguri hanno battuto 5-1 il Pont Donnaz, gara dominata contro una delle formazioni rivelazione di tutto il torneo. Cinque reti di cui quattro nel primo tempo per chiudere subito la partita e iniziare già a pensare al Casale. Peccato che il prossimo match, in cui il Sestri Levante andava a caccia dela terza vittoria di fila, non si giocherà. I rossoblu quindi guardarenno gli altri risultati con assoluta tranquillità visto che con l'ultimo filotto hanno staccato la zona playout di ben sette punti.

La corsa dei corsari dovrebbe quindi riprendere il 6 febbario contro il Fossano, squdra invischiato nella lotta retrocessione e capace domenica scorsa di bloccare il Ligorna sul 2-2 agguantando due volte il pari dopo gli svantaggi arrivati sul campo dei genovesi.