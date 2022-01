Sestri Levante, nuovo arrivo per i rossoblu

Il Sestri Levante si muove sul mercato per continuare a correre verso la salvezza in Serie D. I rossoblu, dopo il cambio in panchina, sono reduci da tre gare senza sconfitte, due pari e una vittoria, e al momento sono dodicesimi a più quattro sulla zona calda. Il campionato è fermo, dovrebbe riprendere il prossimo fine settimana, Covid permettendo, e così è il mercato a prendersi la scena. I corsari hanno operato molto sia entrata che in uscita, e nei giorni scorsi hanno concretizzato anche un’altra operazione.

A rendere noto il nome del nuovo acquisto è la stessa società sui propri canali ufficiali: “Il genovese Matteo Gualtieri, terzino destro, classe 2002, è un nuovo calciatore del Sestri Levante. Nella stagione sportiva 2020/2021 ha militato in Serie D tra le fila del Derthona con 32 presenze e 2 reti all'attivo. Quest'anno ha iniziato all'Alma Juventus Fano collezionando 12 presenze.