Sestri Levante-Vado 2-1: Grosso regala tre punti ai corsari

La cura Fossati funziona a meraviglia. Il tecnico da quando si è seduto sulla panchina del Sestri Levante, quattro gare fa, non ha ancora perso e oggi ha messo a referto un successo pesantissimo. In casa contro il Vado il Sestri Levante vince 2-1 al 90’ grazie al gol di Grosso, infliggendo agli avversari la prima sconfitta dopo nove risultati utili consecutivi. I corsari salgono al dodicesimo posto ma aumentano a cinque il vantaggio sulla zona playout.

Il primo tempo della gara non regala troppe emozioni, la posta in gioco è alta eer entrambe e così bisogna aspettare che la fatica inizi a fare capolino per vedere gol e azioni pericolose. La prima gara del 2022 delle due liguri si sblocca al 57’ quando Gonella mette in mezzo un pallone su cui la difesa ospita pasticca, arriva Soplantai che infila l’1-0. La risposta del Vado però non si fa attendere e il pareggio è frutto di un calcio di rigore che trasforma Costantini al 69’. La sfida prosegue a ritmi alti e a spuntarla al Sivori sono i padroni di casa. Al 90’Grosso si avventa su un cross da sinistra e manda in orbita i rossoblu.

Il tabellino

Sestri Levante-Vado 2-1

Marcatori: 53’ Soplantai, 69’ Costantini (rig.), 90’ Grosso

Sestri Levante: Salvalaggio, Gualtieri, Grosso, Pane, Soumahoro, Soplantai, Ferretti, Bianchi, Mesina, Gonella, Marquez

Vado: Colantonio, Tinti, Nicoletti, Cattaneo, De Bode, Brero, Casazza, Lazzaretti, Galvanio, Costantini, Aperi.