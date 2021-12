Campomorone-Baiardo 3-4: uno show con Romei e Provenzano sugli scudi

Il Baiardo torna a vincere e lo fa in un vero e proprio show contro il Campomorone. La gara valida per il tredicesimo turno di Eccellenza, Girone B, finisce 4-3 per gli ospiti che così risalgono in classifica, tornando quarti a meno quattro dalla Fezzanese nuova capolista. Per i padroni di casa invece niente successo, ma i playoff sono sempre vicini, il Canaletto Sepor è solo a più due, anche se in questo momento ha una gara in meno perché oggi riposava.

La cronaca di Camporomorone-Baiardo 3-4

Passano appena cinque minuti e il Campomorone si fa già pericoloso, al 17’ il Biardo però è più preciso e passa in vantaggio con un gran tiro di Oliviero. Passano solo due minuti e Provenzano pareggia subito i conti infilando D’Amora con una conclusione imprendbile. Le emozioni della prima frazione finiscono qui, quelle della partita praticamente devono ancora iniziare.

Al 52’ Romeri approfitta di un rimpallo e solo davanti al portiere non sbaglia. Gli ospiti vanno vicini al tris con Oliviero, obiettivo raggiunto al 64’ con Battaglia che batte Ferrari. Il Campomorone non ci sta ed è ancora Provenzano a suonare la carica con la punizione che riporta in partita i suoi al 73’. L’altalena di emozioni continua e premia ancora il Baiardo con Romei che segna la doppietta personale. Prima della fine del match c’è tempo anche per il terzo gol dei padroni di casa con Carubba, ma mancano solo cinque minuti e ormai è troppo tardi per l'ennesimo ribaltone.