Viterbese-Entella 2-5: attaccanti sugli scudi, la Virtus vola

Cinque gol e anche la Viterbese va al tappeto. L’Entella continua il suo momento magico con un pokerissimo in casa dell’ultima in classifica nel girone B di Serie A. E’la seconda vittoria di fila che mantiene i chiavaresi al quarto posto, davanti infatti vicino tutte: Modena, Reggiana e Cesena, ma la strada oper inserirsi ai primissi posti è quella giusta per i liguri.

La cronaca di Viterbese-Entella 2-5

La sfida è subito scoppiettante e sono i padroni di casa a passare per primi. Al 10’ Adopo batte Paroni, ma la gioia dura pochissimo, al 15’ infatti Lescano trasforma il rigore fischiato per il fallo di mano in area di Urso e gfa 1-1.

Il match esplode nella ripresa, nei primi dieci minuti botta e risposta Volpicelli-Capello, poi al 69’ gran gol di Magrassi che infila il pallone all’incrocio e porta in vantaggio i chiavaresi. Tre minuti più tardi e pareggia Volpicelli dopo una bella azione personale, ma da lì in poi c’è solo l’Entella in campo. Ancora tre giri di lancette e Morosini che si gira in area e fa 2-3, ma è nel finale che la Virtus dilaga. All’88’ altro rigore, questa volta è Volpicelli che atterra Magrassi, sul dischetto va Paolucci che non sbaglia. Prima delle fine c’è tempo ancora per la rete in contropiede di Magrassi che chiude definitivamente l’incontro.

Il tabellino di Viterbese-Entella

Viterbese-Entella 2-5

Marcatori: 11′ Adopo, 15′ rig Lescano, 69’ Magrassi, 72’ Volpicelli, 75′ Morosini, 89’ rig Paolucci, 94’ Magrassi.

Viterbese (4-3-3): Daga; Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli (19′ st Van Der Velden), Urso; Adopo (33′ st Capanni), Megelaitis, Iuliano; Volpicelli, Volpe, Errico (23′ st Simonelli).

Entella (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Chiosa, Pavic; Di Cosmo (45′ st Cicconi), Paolucci (45′ st Lipani), Karic; Capello (17′ st Morosini); Lescano (17′ st Magrassi), Merkaj (33′ st Silvestre).