Volpe si gode la sua Entella: "Gruppo fantastico, Morosini e Magrassi determinanti"

Seconda vittoria di fila, ottavo risultato utile consecutivo, ora anche i risultati danno ragione a Gennaro Volpe che dopo un inizio zoppicante ha rilanciato la sua Entella. Il tecnico ha parlato dopo lo straripante 2-5 in cui i suoi hanno battuto la Viterbese.

Volpe commenta Viterbese-Entella 2-5

Le parole del tecnico arrilvano direttamente dal sito ufficiale della Virtus: "Sapevamo che la partita nascondeva delle insidie perché in questo campionato non si può mai dare nulla per scontato, nemmeno contro l'ultima in classifica. E'una grande vittoria e credo sia stato fondamentale trovare il pari subito dopo essere andati sotto, ci ha dato serenità e ci ha consentito di giocare come sappiamo. Penso che sia stata una partita sporca, ma poi i cambi ci hanno dato freschezza, qualità e imprevedibilità"

Elogio della gara e poi elogio del gruppo per Volpe: "Si allenano tutti benissimo e il gruppo ha un atteggaimento fantastico, la formazione la fa la settiimana di lavoro. Io cerco di premiare tutti perché come dico sempre, è la settimana che mi fa la formazione. Morosini e Magrassi sono stati determinanti, avere la possibilità di poter inserire a gara in corso giocatori con questa qualità è un lusso che dobbiamo essere in grado di saper sfruttare”.

L'Entella dopo la peartenza lenta adesso è quarta in classifica: "Non guardo indietro ai punti lasciati per strada, il campionato è lunghissimo e abbiamo tutte le carte in regola per continuare a fare bene. Vedo un gruppo in crescita sia sotto l’aspetto mentale che sotto quello fisico e questo è fondamentale".