Calciomercato Sestri Levante, un terzino nel mirino

Dopo Schirru per il centrocampo, Omoregbe per l'attacco e Balducci per la porta, il Sestri Levante va a caccia anche di altre pedine per rinforzare la rosa di Enrico Barilari. Il derby con l'Entella ha rilanciato le ambizioni salvezza diretta dei corsari ora distanti due punti dall'obiettivo e con ampio margine, otto punti, sull'ultimo posto che significa retrocessione. Sabato prossimo i liguri saranno impegnati sul difficile campo del Pescara, serve un'impresa per portare via punti dall'Adriatico e di sicuro qualche nuovo innesto farebbe comodo.

Sestri Levante su Ercolani

Nel mirino del Sestri Levante, secondo trivenetogol è tornato il terzino sinistro Flippo Ercolani, di proprietà del Trento ma in uscita dal suo club attuale. Ventenne di Lugo, il giocatore ha per ora messo a referto una sola presenza e cerca una nuova avventura per avere più spazio. Cresciuto nelle giovanili del Bologna ha poi giocato con le maglie di Mezzolara, Ravenna, Corticella e solo a luglio dell'anno scorso è passato al Trento.

Proprio la scorsa estate lo avevano notato i corsari che però non riuscirono a vincere la corsa sulle concorrenti.Ora il campo sembra essere di nuovo aperto e Barilari lo accoglierebbe molto volentieri visto che a sinistra nel ruolo di terzino al momento ha solo Furno.