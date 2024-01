Sestri Levante-Entella, il derby del Ferraris finisce pari

Il derby del Tigullio tra Sestri Levante ed Entella, giocato al Ferraris di Genova, finisce 0-0. Al termine di una gara combattuta in cui ai punti forse avrebbe meritato di più il club chiavarese, che colpisce anche un palo, le due squadre muovono la classifica ma non si prendono l'intera posta in palio. Nella graduatoria del girone B di serie C i corsari fanno un balzo fino ad un solo punto dalla salvezza diretta, mentre i chiavaresi restano in zona play off.

Sestri Levante-Entella 0-0, la cronaca

Qualche cambio in formazione per Barilari e Gallo, il primo rinuncia inizialmente a Parlanti e lo sostituisce con Candiano, mentre in attacco ad accompagnare Margiotta ci sono Gala e Forte. Il secondo inserisce subito Faggi al posto di Corbari a centrocampo e sostituisce Parodi con Manzi, tornato dalla squalifica.

La prima parte di gara è di studio, poi l'Entella prende in mano le operazioni e al 25' va vicino al vantaggio con Faggioli che si presenta solo davanti ad Anacoura ma non inquadra la porta. Poco dopo Zappella mette in mezzo un cross invitante su cui nessun compagno arriva, poi è il turno del Sestri con il solito Forte che si libera ma il suo tiro viene parato da De Lucia.

Nella ripresa i chiavaresi partono con il piede sull'acceleratore, al 50' Petermann per poco non pesca il bersaglio grosso ma la sua conclusione si stampa sul legno della porta di Anacoura. Le schermaglie proseguono in un derby vivo e vivace, il destro di Lipani viene deviato da un difensore mentre subito dopo Forte tira alto. Al 60' Pane prova a essere ancora eroe del derby, ma rispetto all'andata il suo colpo di testa da azione da corner finisce debole tra le braccia di De Lucia, mentre al 77' è ghiotta l'occasione per il neoentrato Montevago che si vede anticipare da un difensore corsaro proprio sul più bello. L'ultimo sussulto è del Sestri con Forte che prova a pescare la magia sul secondo palo con la palla che esce di pochissimo.

Sestri Levante-Entella 0-0, gli highlights

A breve saranno disponibili sul canale Youtube della Serie C gli highlights della sfida, appena il video sarà caricato verrà inserito all'interno di questo articolo

Sestri Levante-Entella 0-0, il tabellino

Sestri Levante (4-3-2-1) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Sandri, Raggio Garibaldi (70' Parlanti), Candiano; Gala (78' Omoregbe), Forte; Margiotta

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Sadiki, Bonini; Zappella, Faggi (69' Matteazzi), Petermann, Lipani, Di Mario; Tomaselli (69' Montevago), Faggioli (62' Vianni)

Note: ammoniti: Candiano, Faggioli, Petermann, Pane