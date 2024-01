Calciomercato Sestri Levante, doppio colpo in attacco

Terzultimo in classifica ma ancora ben ancorato alle speranze di salvezza diretta, distante solo tre lunghezze, il Sestri Levante si getta sul mercato per provare a rinforzare la formazione di Barilari. Gli sforzi della società si stanno concentrando soprattutto sull'attacco dove oltre a Forte, Margiotta e Gala, che hanno dimostrato di poter essere importanti per la categoria, non ci sono alternative di livello e soprattutto almeno in due partiranno, Cericola e Busatto.

Calciomercato Sestri Leavante, due acquisti in attacco

I liguri, secondo il Secolo XIX, sono vicini all'acquisto dell'esterno Omoregbe che potrebbe arrivare dal Fiorenzuola, via Milan proprietario del cartellino del giocatore. I rapporti con la società rossonera sono buoni, come dimostra l'operazione Gala, e l'affare potrebbe concludersi già nei prossimi giorni.

Più lungo e difficile è il percorso per arrivare al secondo obiettivo: un centravanti che possa garantire i gol salvezza. Serve un giocatore che abbia un buon feeling con la rete, una prima punta da area di rigore, la pedina che manca a Barilari fin da inizio stagione. Toci e Busatto non si sono rivelati utili alla causa, Margiotta ha caratteristiche differenti e sebbene abbia alzato il livello offensivo della formazione rossoblu, ha segnato solamente due reti in 13 presenze. Il profilo è tracciato ora bisogna trovare il nome giusto, Mattia Montini della Fermana, sempre secondo Il Secolo XIX, è un possibile obiettivo ma strappare un giocatore ad una società con i tuoi stessi obiettivi a gennaio non è mai semplice.