Il Sestri Levante blinda i suoi gioielli

Il Sestri Levante protegge i suoi gioielli e ha tutta l'intenzione di non privarsene almeno fino alla fine della stagione. Nella squadra di Barilari stanno brillando alcuni giovani che iniziano ad attirare le attenzioni di parecchie squadre, ma la società per ora ha sempre rimandato al mittente le offerte con un secco "no".

Forte e Parlanti non si muovono da Sestri Levante

E' il caso del'attaccante Riccardo Forte, 24 anni, bomber dei corsari che in stagione ha messo a segno 8 gol, quasi la metà dei 19 totali del Sestri in questo campionato di Serie C. Dopo le prime giornate sfortunate, con alcuni "legni" clamorosi colpiti, il giocatore si è sbloccato ed è diventato un valore aggiunto della formazione di Barilari, confermando le qualità che aveva già fatto vedere nello spezzone di annata scorsa con 6 reti in 5 gare in Serie D. Le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei dirigenti dell'Arezzo che hanno provato a portarlo in Toscana, ma secondo Il Secolo XIX l'assalto è stato respinto.

Stessa sorte per tutte quelle squadre, tra cui l'Atalanta, che stanno seguendo con attenzione la crescita del classe 2004 Gabriele Parlanti. Il centrocampista è uno dei fedelissimi di Barilari che lo ha schierato per 19 volte, ricambiato da ottime prestazioni. Parlanti ha qualità fisiche e non solo di alto livello, è giovane e già dopo la scorsa stagione in Serie D aveva attirato diversi club. Per il Sestri però è fondamentale e così i corteggiatori dovranno aspettare l'estate per iniziare a contenderselo.