Genoa attento, il Tottenham vuole chiudere subito per Dragusin

Radu Dragusin è il nome più caldo del mercato, in Italia e non solo. Le ottime prestazioni del giocatore del Genoa hanno attirato le attenzioni del Napoli e del Tottenham con gli Spurs che sembrano essere in netto vantaggio sugli azzurri.

Genoa, l'offerta del Tottenham per Dragusin

Il presidente Zangrillo nei giorni scorsi ha spiegato chiaramente che il Grifone non si farà prendere per il collo da nessuno, che non ha bisogno di cedere nessun giocatore e che lo potrebbe fare solo alle sue condizioni che in questo caso sono 30 milioni di euro per il cartellino del rumeno. Non pochi per il mercato di gennaio, moltissimi per quello italiano come conferma l'iniziativa del Napoli che al Grifone ha offerto una ventina di milioni più Zanoli e Ostigard, non soddisfando per niente le pretese dei rossoblu che infatti hanno risposto con un secco "no".

C'è chi però di problemi economici non sembra averne e sono i ricchi club della Premier League. Il Tottenham ha già superato la concorrenza del Napoli offrendo 25 milioni di euro più bonus, ancora pochi, ma l'intenzione sarebbe quella di continuare il pressing fino ad arrivare alla buona riuscita dell'affare già nei primi giorni della settimana. Un'ipotesi non troppo campata per aria visto che a quanto sembra i londinesi hanno già l'accordo con il giocatore che nonostante i rumors è stato uno dei migliori a Bologna, inanellando l'ennesima ottima prestazione.

L'addio di Dragusin sembra essere sempre più vicino, anche se le vie del mercato sono infinite e fino a quando il Tottenham non arriverà a 30 milioni non se ne farà nulla. L'operazione è economicamente sensata visto che meno di un anno fa il Genoa ha pagato il difensore 8 milioni. Per quello che riguarda il campo Gilardino potrebbe ovviare all'addio del giocatore con il terzetto De Winter, in grande crescita, Bani e Vasquez davanti a Martinez che sembra dare buone garanzie. Non va infine dimenticato che al posto di Dragusin dovrebbe comunque arrivare un centrale per prenderne il posto.