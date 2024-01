Genoa, non solo Dragusin: tutte le possibili cessioni

Il Tottenham spinge forte per Dragusin e trattenerlo per il Genoa sembra sempre più difficile. Il difensore centrale ha dimostrato in questi primi mesi di serie A di essere pronto per i migliori palcoscenici mondiali e gli Spurs potrebbero alzare l'offerta da 25 a 30 milioni di euro per accontentare i rossolu e battere la concorrenza di tutte le altre squadre. L'operazione non è chiusa, nonostante l'ok del giocatore, se gli inglesi non arriveranno a quota 30 forse non se ne farà nulla, e anche il tempo non è un grande alleato della formazione londinese perché in caso di addio il Genoa dovrebbe poi trovare un sostituto, Ostigard è uno dei candidati, e quindi non si può andare troppo avanti.

Calciomercato Genoa gennaio 2023, le cessioni

La partita è aperta quindi mentre altri giocatori della rosa del Genoa hanno già la valigia pronta. Cessione in vista per Hefti che dovrebbe essere il primo a salutare e accasarsi in prestito con diritto di riscatto fissato 3 milioni al Montpellier. Dovrebbero rimanere in Italia altri tre esuberi della squadra di Gilardino, Galdames piace alla Cremonese, mentre il Bari è sulle tracce di Puscas, che avrebbe anche altre richieste in cadetteria, e Jagiello, centrocampista jolly sparito dai radar dopo due sole presenze in campionato.

Sul fronte entrate il nome più caldo è quello di Zanoli, l'esterno dovrebbe arrivare dopo la telenovela estiva visto che il Napoli non lo ha quasi mai utilizzato e sta cercando di acquistare uno tra Mazzocchi e Faraoni come vice Di Lorenzo. Zanoli arriverebbe a Genova per giocare come esterno destro cercando di scalzare l'ottimo Sabelli visto fino a questo momento.