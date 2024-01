Bologna-Genoa 1-1: altro finale amaro per il Grifone

Il Genoa assapora il gusto dolce della vittoria, ma ancora una volta nel finale viene "gelato". La squadra di Gilardino contro il Bologna passa in vantaggio con Gudmundsson nel primo tempo, poi regge l'urto della sorpresa del campionato fino al 94' quando De Silvestri con una zampata in area di rigore segna l'1-1. Quarto risultato utile per il Grifone dopo la vittoria con il Sassuolo e i pari con Juve e Inter.

Bologna-Genoa 1-1, la cronaca

Non c'è pace per Gilardino che dopo aver affrontato l'Inter per la prima volta al gran completo, a Bologna si presenta con le assenze di Thorsby, Strootman, Bani e De Winter, gli ultimi tre bloccati dall'influenza. Il tecnico del Grifone si affida quindi a Messias a sinistra con Malinovskyi in mediana mentre in difesa c'è Vogliacco con Dragusin e Vasquez. Assenza pesante anche in attacco dove è ancora Ekuban a fare coppia con Gudmundsson, Retegui va solo in panchina. Al 6' subito Bologna con Orsolini che converge e con il sinistro punta l'angolino della porta di Martinez che è bravissimo a volare e respingere il pallone.

I padroni di casa tengono a lungo il pallino del gioco e si presentano anche dieci minuti dopo dalle parti d Martinez prima con una mischia risolta da Vasquez e poi con un tentativo centrale di Calafiori. A passare però è il Genoa, Messias si guadagna un calcio di punizione al vertice dell'area di rigore, Gudmundsson calcia tagliato, nessuno interviene, e la palla si infila nell'angolo sinistro di Ravaglia. La rete regala coraggio al Genoa che si impadronisce della partita tenendo a debita distanza il Bologna dalla porta di Martinez fino al 38' quando Fabbian pesca Zirkzee che in girata non riesce ad angolare.

La ripresa parte con gli stessi ventidue in campo e il Bologna in pressione fin dalle prime battute ma non riesce mai a mettere in difficoltà un Genoa ottimamente messo in campo e sempre preciso negli uno contro uno. La gara si trascina senza emozioni, con tanta noi e uno spartito che i padroni non riescono a cambiare: tanto possesso palla, assolutamente sterile, e la difesa del Grifone che ha buon gioco nell'intercettare ogni possibile minaccia. Al 72' Martinez deve sporcarsi i guantoni per respingere il sinistro di Aebischer, tre minuti più tardi il Bologna segna con Calafiori che però è in fuorigioco e così la gara rimane sullo 0-1. I felsinei continuano il loro assalto, ma la retroguardia rossoblu è in versione bunker e nel finale ci mette ancora una pezza Martinez volando a deviare il gran tiro di Calafiori. Tutto questo prima della doccia gelata, al 94' mischia in area di rigore con De Silvestri che infila la rete avversaria, passnao due minuti e Ravaglia a volta a deviare la punizione quasi perfetta di Gudundsson, finisce così 1-1

Bologna-Genoa 1-1, il tabellino

Reti: 20' Gudmundsson. 94' De Silvestri

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5,5; Posch 5,5 (86' De Silvestri 7), Lucumì 6, Calafiori 6,5, Lykogiannis 6 (54' Kristiansen 6); Freuler 6, Moro 5,5 (Aebischer 6); Urbanksi 5,5 (Saelemaekers 6), Fabbian 5,5, Orsolini 6; Zirkzee 6

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; Vogliacco 6, Dragusin 6,5, Vasquez 6,5 (84' Matturro s.v.); Sabelli 6,5, Frendrup 6, Badelj 6, Malinovskyi 5,5, Messias 6,5 (78' Haps s.v.); Gudmundsson 7, Ekuban 5 (69' Retegui s.v.)

Arbitro: Colombo di Como

Note: ammoniti: Posch, Vasquez, Sabelli, Zirkzee