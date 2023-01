Calciomercato Entella, chiuso il colpo Tomaselli: "Tappa importante per la mia carriera"

Terzo rinforzo per Gennaro Volpe che dopo il centrocampista Siatounis e il difensore Manzi, avrà una carta in più da giocarsi sull'esterno sinistro. E'arrivata infatti l'ufficialità del trasferimento all'Entella di Giacomo Tomaselli come conferma una nota dell'Albinoleffe: "U.C. AlbinoLeffe comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Tomaselli alla Virtus Entella”.

Calciomercato Entella ultime notizie, arriva Tomaselli

Rinforzare gli esterni era uno degli obiettivi principali del calciomercato dell'Entella. Il cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-1-2 al 3-4-2-1 infatti ha imposto l'acquisto di almeno un uomo a tutta fascia. Tomaselli arriva dopo che in questo campionato ha disputato 17 gare mettendo a referto due gol e quattro assist. Non male visto che il 23enne è alla sua prima esperienza tra i professionisti dopo aver giocato in Serie D con le maglie del Gozzano e quella sua città natale, Borgosesia.

L'innesto arriva a poche ore dal ritorno in campo, l'Entella infatti giocherà domani contro l'Imolese nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C, girone B. Volpe va a caccia dei tre punti dopo aver pareggiato in casa con il Gubbio, partita in cui ci sono state molte polemiche arbitrali e in cui il risultato non si è schiodato per tutti i novanta minuti dall 0-0.

La prime parole di Tomaselli

Tomaselli ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l'arrivo a Chiavari al sito ufficiale dell'Entella: “I motivi di questa scelta sono ovvi, l’Entella è una società importantissima e appena sono stato chiamato non ci ho pensato un attimo. Le mie caratteristiche? Sicuramente la velocità. Mi piace cercare l’uno contro uno e il dribbling, senza dimenticare la fase difensiva. Fisicamente mi sento bene. Arrivo in una squadra forte e competitiva, cercherò di dare una mano, non vedo l’ora di scendere in campo per aiutare i miei nuovi compagni. Per la mia carriera questa è una tappa importante che può darmi grande slancio, sono grato alla società per l’opportunità, voglio sfruttarla al massimo”.