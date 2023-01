Entella, la striscia vincente si ferma con il Gubbio

L'Entella fallisce l'appuntamento con la vittoria al Comunale di Chiavari pareggiando 0-0 il big match contro il Gubbio che dopo quattro sconfitte consecutive si prende un ottimo punto in trasferta.

Entella-Gubbio 0-0, la cronaca

Volpe ripropone il 3-4-1-2 con una sola grande novità rispetto alle ultime gare, in attacco non c'è Merkaj, al suo posto al fianco di Zamparo spazio a Morosini che ha così la sua grande occasione. Dall'altra parte non c'è Mbakogu, Braglia se la gioca con Bontò e Vaquez.

La sfida parte a ritmi non troppo elevati e con un Gubbio molto attento in avvio di gara tanto che l'Entella non riesce a trovare spazi. Gli ospiti però nel primo tempo non sono difesa, anzi sono loro a costruire qualcosa in più nella seconda parte di frazione anche se va detto che Borra non corre alcun pericolo.

Nella ripresa lo spartito cambia, la gara sembra aprirsi e già al secondo minuto l'Entella rischia grosso con Zappella che per poco non infila la propria porta su cross insidioso di Arena. I chiavaresi rispondono con Zamparo che al 70' impegna Di Gennaro, poi l'evento che potrebbe cambiare il match: Ramirez calcia il solito angolo su cui la difesa del Gubbio va in difficoltà, il portiere esce a vuoto e Parodi infila in rete, sarebbe l'1-0 ma l'arbitro fischia un fallo sul portiere, forse di Zamparo, che lascia molti dubbi. Il Gubbio passato lo spavento continua la sua ripresa fatto di difesa ferrea e pochissima voglia di attaccare e strappa un punto all'Entella apparsa meno brillante del solito.