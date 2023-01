Calciomercato Entella, arriva un rinforzo in difesa

Serie C

Serie C Girone B

Non solo le vittorie in campo, l'utlima contro la Carrarese, l'Entella colpisce anche in sede di calciomercato. Secondo le indiscrezioni raccolte dal sito specializzato tuttoc.com, i chiaversi sarebbero vicinissimo all'acquisto del difensore della Turris Claudio Manzi.

Chi è Claudio Manzi, il colpo di calciomercato dell'Entella

Difensore centrale, capace anche di giocare terzino destro, Manzi è il profilo giusto per rinforzare il pacchetto arretrato passato a tre con il cambio di modulo operato da Volpe che ha dato ottime risposte. Classe 2002, il giocatore arriva dalla Turris dove in questo inizio di campionato ha messo a referto 19 presenze con un gol e tre cartellino gialli, non molti se si pensa al ruolo.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli dove arriva fino alla Primavera con cui gioca anche la Youth League, la Champions League dei giovani, la sua carriera si lega poi al passaggio in Campania di Victor Osimhen. E' lui infatti uno dei giovani che gli azzurri utilizzano come contropartita per arrivare all'attaccante nigeriano, oggi capocannoniere della Serie A e trascinatore della squadra di Spalletti.

Manzi si trasferisce così al Lille dove però non giocherà mai, prima viene prestato alla Fermana e poi prosgue la sua carriera alla Turris. Ora sembra arrivato il momento di approdare all'Entella che con lui metterebbe a segno il secondo della campagna acquisti di gennaio dopo l'arrivo di Siatounis dal Monza.