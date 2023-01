Entella-Gubbio 0-0, Gozzi non ci sta: "Il gol era buono, ancora un errore arbitrale"

L'Entella pareggia 0-0 contro il Gubbio una gara difficile, sporca e che interrompe la striscia di vittorie consecutive dei chiavaresi. E'un pari che allontana la prima posizione in classifica e che lascia l'amaro in bocca anche per una decisione arbitrale.

Entella-Gubbio 0-0, Gozzi contro l'arbitro

Nel secondo tempo infatti l'Entella una rete la mette a segno ma l'arbitro annulla per un presunto fallo sul portiere di Zampano, il tocco dell'attaccante sull'estremo difensore avversario sembra non esserci, e così la pensa anche il presidente dei liguri Gozzi: "E'stata una gara moto equilibrata, purtroppo è condizionata dall'ennesimo errore arbitrale, il gol era buono non c'erano falli o altro. E'un errore che pesa e condiziona la gara e naturalmente anche la classifica. Non è la prima volta che questo succede a Chiavari, il designatore dovrebbe designare arbitri esperti per questo tipo di gare. Il campionato è ancora lungo e faremo tutto quello che possiamo per provare a prendere la Reggiana"

Il numero uno del club chiavaresi conclude ai microfoni dei social della formazione ligure: "La squadra ha dimostrato di essere viva, il Gubbio ci ha impedito di fare gioco, nel secondo tempo abbiamo giocato decisamemte meglio noi e abbiamo avuto diverse occasioni da gol, uno lo abbiamo ed era buono, quindi la partita era da vincere".