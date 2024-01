Calciomercato Entella, acquisti e cessioni: sarà un gennaio caldo

"Non vogliamo vivacchiare", lo ha detto il presidente Gozzi che per dare una svolta al campionato, fino a oggi deludente, dell'Entella deve ricorrere al mercato. La squadra costruita per Volpe in estate è stata adattata da Gallo che però ha bisogno di altre pedine per rendere performante il proprio gioco, per questo gennaio è già partito con alcune mosse.

Calciomercato Entella, acquisti e cessioni di gennaio 2024

Entella attiva soprattutto in uscita per il momento con due giocatori pronti a dire addio nelle prossime ore, il difensore Lancini si sta accasando al Novara, mentre il centrocampista Mosti si avvia verso la Juve Stabia, capolista del girone C che sogna in grande avendo già sette punti di vantaggio sulla Casertana. Potrebbero non essere gli unici a dire addio visto che Kontek ha alcuni estimoatori, il Catania per esempio, e viene utilizzato con il contagocce da Gallo.

In entrata si cercherà di rivitalizzare un attacco decisamente asfittico. Il colpo potrebbe essere Lanini, attaccante della Reggiana che in Serie B gioca poco e ha segnato al momento solo una rete. Il salto in cadetteria è stato complicato, ma in Serie C il suo score è ottimo, negli ultime tre campionati è sempre andato in doppia cifra con gli emiliani e con il Novara. Per il centrocampo secondo il sito tuttoc.com torna di moda Tenkorang, jolly che l'anno scorso è stato ottimo protagonista alla corte di Volpe ma che al Lecco in B è reduce da sette gare di fila senza convocazione. L'addio è scontato e oltre all'Entella c'è il Monopoli.