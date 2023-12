L'Entella è in zona play off

Basta un gol di Parodi all'Entella per avere la meglio sulla Recanatese. Sul campo dei toscani i chiavaresi centrano un successo importante che li proietta per la prima volta in zona play off in questa stagione, i liguri hanno infatti 24 punti e sono al nono posto.

Recanatese-Entella 0-1, la cronaca

Azione sviluppata sulla destra, cross al centro allontanato dalla difesa, si coordina e va a calciare Petermann, deviazione in corner. Minuto 15.

Calcio d’angolo dalla sinistra, Petermann mette palla sul secondo palo, tutto solo Parodi incorna e porta avanti i biancocelesti al 16’. 0-1.

Traversone di Sbaffo, De Lucia in uscita anticipa Carpani, provvidenziale l’intervento del portiere. Ribaltamento di fronte e grande occasione per l’Entella, Petermann imbuca per Tomaselli che con un taglio sorprende la difesa, prova il tocco sotto davanti a Meli, molto bravo il portiere in uscita bassa. Minuto 21.

Faggioli servito in area spalle alla porta si gira e va a calciare, conclusione strozzata che termina sul fondo. 23 minuti sul cronometro.

Inserimento di Lipani, gran movimento del centrocampista biancoceleste che libera il tiro da posizione defilata, palla sul fondo. Minuto 33.

Palla al centro, una mischia in area, prima ci prova Corbari, poi Di Mario, doppia deviazione e niente di fatto, solo calcio d’angolo per l’Entella al 40’.

Slalom di Carpani al limite, sinistro un passo dentro l’area, De Lucia in due tempi controlla la sfera. Minuto 42.

Al 60’ Tomaselli viene lanciato verso la porta e va a calciare davanti a Meli, grande risposta del portiere di casa.

Palla geniale di Sbaffo per Lipari che si coordina e va a calciare, Zappella si distende e con il corpo nega la conclusione a rete alla formazione di casa. Minuto 65.

Melchiorri riceve in area, dribbling e tiro, Manzi non si lascia sorprende e trova la deviazione in corner. Minuto 71 sul cronometro.

Prova un’altra magia Sbaffo, tentativo acrobatico dal limite, palla che termina sul fondo.

Errore della retroguardia biancoceleste, Melchiorri porta avanti la sfera e va a calciare, conclusione fortunatamente alta. Minuto 84.

La Recanatese ci prova fino all’ultimo ma senza creare altre palle gol, i biancocelesti passano a Recanati.

Recanatese-Entella 0-1, le parole di Gallo

Il primo gol in campionato del capitano Luca Parodi regala tre punti importantissimi ai biancocelesti. Nel post partita mister Gallo commenta così la prestazione dei suoi.

“Vittoria importante e meritata che la squadra ha voluto fortemente. Martedì nel recupero con la Juve non eravamo riusciti a portare dei punti a casa pur facendo secondo me una buona partita, oggi volevamo riscattarci a tutti i costi. I ragazzi hanno fatto la gara che dovevano fare contro un buon avversario che è rimasto in partita sino alla fine. Forse avremmo potuto chiuderla prima, ma sono contento della prestazione.

Nell’ultimo periodo il gruppo è cresciuto molto sotto il profilo della consapevolezza. Per troppo tempo abbiamo fatto prestazioni altalenanti, mentre nell’ultimo mese i ragazzi stanno dando dei segnali di crescita importanti. L’Entella ha ambizioni e questo è giusto, però dobbiamo fare i conti con la realtà e quindi continuare a fare punti per staccare prima di tutto le squadra che abbiamo dietro in classifica”.