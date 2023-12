Entella, altra occasione fallita: vince la Juventus Next Gen

Niente da fare, l'Entella non riesce a decollare verso la zona play off del campionato di Serie C. Il successo sul Rimini aveva rilanciato le ambizioni dei chiavaresi che invece si fermano in casa 0-1 con la Juventus Next Gen, fino a questa sera in piena crisi.

Entella-Juventus Next Gen 0-1, la cronaca

Gallo cambia ancora la sua squadra, si torna al 3-5-2 con Parodi che si allarga a destra e Tascone a sinistra, in attacco Santini e Faggioli sono i prescelti, Zamparo resta solo in panchina.

Parte la gara e i bianconeri puniscono subito l'Entella, all' 8' Hasa direttamente da calcio di punizione batte De Lucia. Una doccia gelata da cui i padroni di chiavaresi non riescono a riprendersi tanto che al 36' è ancora la Juve a rendersi pericolosa con Damiani che sfiora il bersaglio grosso. Due minuti più tardi si svegliano i padroni di casa con Daffara che sale in cattedra e ferma sia Santini che Tascone, una doppia conclusione che avrebbe potuto portare al pari.

Il numero uno bianconero è bravo anche a inizio ripresa a fermare l'acrobazia di Corbari, i liguri continuano a spingere ma nonostante qualche situazione e pericolosa non riescono a trovare la zampata giusta almeno fino al 71' quando Zamparo sembra azzeccare la traiettoria giusta ma è la traversa a fermarlo. A cinque minuti dal termine altra grande occasione per Faggioli che da ottima posizione trova solo l'esterno della rete. L'assedio continua fino alla fine ma Dallara non deve andare oltre all'ordinaria amministrazione.

Entella-Juventus Next Gen 0-1, il tabellino

Marcatori: 8' Hasa

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Sadiki (66' Zappella), Bonini; Parodi, Corbari, Petermann (66' Lipani), Tascone (59' Di Mario); Meazzi (46' Tomaselli); Faggioli, Santini (46' Zamparo)

Juventus Next Gen (3-5-2) Daffara, Stramaccioni, Huijens, Savona; Turicchia (17' Rouhi), Damiani, Hasa (70' Iacolano), Salifou, Stivanello; Cerri, Anghelè

Note: ammoniti: Manzi, Corbari, Zamparo, Di Mario, Tomaselli, Hasa, Anghelé, Stramaccioni