Terremoto Busalla, si dimette l'allenatore

Da domenica prossima non ci sarà più Giorgio Lanzarone sulla panchina del Busalla. La società ha annunciato infatti con una nota ufficiale: "L’ASD BUSALLA CALCIO 1909 in data odierna prende atto delle dimissioni del Mister Giorgio Lanzarone, dalla guida tecnica della Prima Squadra. Accettando la decisione del tecnico, lo ringrazia per l’operato e grande professionalità dimostrata in questi anni. Auguriamo a Lui le migliori soddisfazioni e successi sportivi. La Società confermando tutto lo Staff Tecnico affida da subito la guida della Prima Squadra al Vice Paolo Bagnasco. Il presidente Cosimo Nano e la società tutta augurano a Paolo buon lavoro".

Per il neo mister l'avventura inizia con un salita da affrontare, il Busalla è infatti in fondo alla classifica con soli 3 punti in cinque giornate. Va detto che la salvezza è assolutamente a portata di mano visto che anche Golfo Paradiso, Sammargheritese, Forza e Coraggio e Pietra Ligure hanno tre punti e il Serra Riccò, attualmente salvo è a 4. Chissà che la svolta non possa arrivare già domenica prossima quando alle 15 il Busalla affronterà il Forza e Coraggio, servono punti perché le successive due gare saranno più complicate contro Taggia e Arenzano.