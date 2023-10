Eccellenza, Baiardo e Rivasamba perfette, Arenzano e Serra Riccò corsare

Quarta giornata in Eccellenza e continua il volo di Baiardo e Rivasamba che comandano la classifica a punteggio. Il quarto successo di fila arriva per i genovesi con un netto 3-0 contro la Cairese, mentre il Rivasamba fa ancora meglio imponendosi 4-0 sulla Voltrese. Alle spalle della coppia di testa c'è l'Arenzano a quota 10 punti dopo la vittoria esterna contro il Pietra Ligure per 2-1. Successo fuori dalle mura amiche per il Serra Riccò al termine di una lunga lotta con la Sammargheritese finita 3-2.

Primo successo in campionato per il Busalla che riesce ad avere la meglio 2-1 sul Campomorone, vittoria importante per l'Athletic Albaro in casa della Genova Calcio per 1-0. Tre punti anche per l'Imperia, 2-0 sul Taggia, mentre Golfo Paradiso e Forza e Coraggio si spartiscono la posta con il pareggio 0-0. Di seguito la classifica dell'Eccellenza ligure dopo quattro giornate

Rivasamba 12 punti

Baiardo 12

Arenzano 10

Campomorone 7

Imperia 7

Athletic Albaro 6

Cairese 6

Genova Calcio 5

Voltrese 5

Taggia 4

Forza e Coraggio 3

Serra Riccò 3

Busalla 3

Pietra Ligure 2

Sammargheritese 2

Golfo Paradiso 1