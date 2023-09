Eccellenza, risultati e classifica: Rivasamba e Baiardo in vetta, Campomorone a valanga

Terza giornata di campionato per l'Eccellenza ligure, finisce 0-0 il match tra Arenzano e Genova Calcio, poco spettacolo e niente gol con i rossoneri che si mantengono ad altissima quota in classifica. Non sbagliano un colpo Rivasamba e Baiardo che vincono ancora e restano da sole in vetta, i primi si impongono sul Busalla 2-0 con doppietta di Oliveri, i secondi vincono in trasferta sul Serra Riccò. Sale a sette punti e al secondo posto insieme all'Arenzano il Campomorone Sant'Olcese travolgente con il 4-1 sul Pietra Ligure neopromosso.

Subito alle spalle a quota 6 irrompe la Cairese che rovina la festa all'Athetlic Albaro, la prima alla Sciorba dei genovesi finisce con la vittoria ospite per 2-1. Finiscono a reti bianche Voltrese-Imperia e Taggia-Sammargheritese. Spettacolare invece il 3-3 tra Forza e Coraggio e Pietra Ligure.

La classifica di Eccellenza

Baiardo 9

Rivasamba 9

Campomorone Sant'Olcese 7

Arenzano 7

Cairese 6

Voltrese 5

Genova Calcio 5

Imperia 4

Taggia 4

Athletic Albaro 3

Pietra Ligure 2

Forza e Coraggio 2

Sammargheritese 2

Serra Riccò 0

Golfo Paradiso 0

Busalla Calcio 0