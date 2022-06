Il Borzoli conferma altri tre giocatori

Salgono a cinque le conferme in casa Borzoli. La squadra genovese, iscritta al campionato di Promozione dove l'anno scorso ha centrato la qualificazione ai playoff, punta forte sul gruppo e così trattiene le pedine più importantin della sua rosa. I primi a firmare sono stati il bomber Balestrino e Provenzano, insieme a loro resterà anche l'atra bocca da fuoco del super attacco gialloblu: Michael Volpe.

Ma non è finita qui perché la scoietà attraverso i propri profili social ha annunciato altre due permanenze: "Gigi"Ardinghi, dopo un brutto infortunio che lo ha lasciato ai box nella stagione precedente, ha subito dimostrato la sua intenzione di rimanere e rimettersi in gioco. Si ringrazia la Sestrese per la fattiva collaborazione utile alla buona riuscita della trattativa. Discorso diverso per Libbi, protagonista di una buona parte di stagione, e' in fase di ripresa dopo un importante infortunio al ginocchio. Entrambi i ragazzi, volendo rimanere in gialloblu hanno mostrato quanto di buono sia stato fatto dallo staff, sopratutto a livello umano", questa la nota del club.