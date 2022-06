Il Borzoli conferma Simone Balestrino

Dopo una stagione da record, il Borzoli è pronto a ripartire. La conferma in blocco dello staff tecnico, allenatore in primis, è il giusto regalo al termine di un'annata da record in cui la squadra ha raggiunto per la prima volta nella storia i playoff. Un salto in avanti che non si è concluso con la promozione in Eccellenza perché al primo turno è arrivata la sconfitta con la Praese, ma che comunque è motivo d'orgoglio per i genovesi che l'anno prossimo vorrebbero provare a fare ancora meglio.

La società è lavoro per allestire la nuova squadra, e negl scorsi giorni è arrivata una ottima notizia: la conferma di Simone Balestrino. L'attaccante giocherà ancora nel Borzoli dove nello scorso campionato di Promozione, solo nella fase regolare, ha segnato ben 21 reti classificandosi al secondo posto della classifica marcatori dietro solamente a Lorenzo Anselmo e a parimerito con l'eterno Marco Carparelli.

La prossima stagione quindi i gialloblu ripartiranno dal proprio bomber per cercare di ripetere, o magari migliorare, gli ottimi risultati dell'annata appena conclusa.