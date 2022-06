Borzoli, resta anche Provenzano

Prima della campagna acquisti, il Borzoli si concentra su quella per trattenere i propri gioielli. La società ha confermato in blocco i quadri dirigenziali e quelli tecnici, per poi spostare l’obiettivo sul parco giocatori. Pochi giorni fa è stato confermato Simone Balestrino, il bomber della formazione di Promozione capace di segnare 21 gol in campionato.

Ieri invece tramite i propri profili social, la società ha annunciato la permanenza del suo “gemello del gol” Denis Provenzano. Numero 10 sulle spalle e largo sorriso, è apparso così il giocatore nel video in cui il Borzoli dava notizia della conferma del calciatore autore di nove reti nell’ultima stagione in gialloblu.

Un’altra conferma importante per la squadra che nell’ultimo campionato di Promozione è arrivata ai playoff uscendo solamente contro la Praese che poi ha vinto il torneo. Un’annata storica, mai infatti il Borzoli era riuscito ad arrivare così in alto, ma si sa i record sono fatti per essere battuti, e la formazione ci proverà già il prossimo anno.