Sestri Levante corsaro, vittoria contro il Borgosesia

Il Sestri Levante si prende tre punti d'oro in casa del Borgosesia, squadra di alta classifica che sta combattendo per qualificarsi ai prossimi playoff. I piemontsi cadono così per la seconda volta in pochi giorni con un'altra ligure dopo che si erano dovuti arrendere al Ligorna nel recupero di martedì. Il risultatio finale è di 0-1 dopo una partita molto equilibrata.

La cronaca di Borgosesia-Sestri Levante 0-1

Si parte e dopo appena sette minuti Frana va vicino al bersaglio grosso ma il muro rossoblu respinge, poi ci prova D'Ambrosio mentre la risposta degli ospiti arriva con Cirrincione che di testa mette alto. Poche occasioni quindi nella prima frazione ed equilibrio che non si spezza.

Nel secondo tempo il Sestri alza i ritmi, Fenati impegna Gilli ed è il preludio alla rete che decide il match. Al 63' Soplantai risolve di testa una mischia infilando in rete lo 0-1. Tre minuti più tardi i rossoblu vanno anche in vantaggio di un uomo perché l'arbitro espelle Martimbianco. Nel finale pochi brividi e qualche protesta per un paio di situazioni dubbi nell'area dei liguri, ma il Borgosesia non riesce a pareggiare e il Sestri Levante si porta a casa tre punti d'oro. Ora i rossoblu sono a quota a 38 punti a più quattro sulla zona playout, la salvezza è più vicina, ma ci sarà ancora da lottare.