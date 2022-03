La Lavagnese si arrende anche alla Caronnese: salvezza sempre più lontana

Ora la missione salvezza diventa disperata. La Lavagnese perde in casa 2-1 contro la Caronnese dopo essere passata anche in vantaggio e non riesce a recuperare nemmeno un punto all'Imperia, terzultimo. Arrivare anche solo ai playout sembra davvero difficile per i bianconeri.

La cronaca di Lavagnese-Caronnese 1-2

E dire che oggi la sfida non era partita per niente male per i padroni di casa, dopo una ventina minuti con poche occasioni è Canovi ad andare vicino al gol, ma il portiere avversario blocca in due tempi l'insidiosa conclusione. Uno dei più attivi già sul finire della prima frazione è Croci che ci prova in un paio di occasioni senza però centrare il bersaglio grosso.

Il giocatore della Lavagnese ha più fortuna proprio a inizio ripresa, è infatti solo il 47' quando su assist di Rovido, Croci infila la rete del'1-0 che potrebbe alimentare le speranze salvezza della Lavagnese. Il problema è che la gara è ancora bel lontana dall'essere finita e i liguri ultimamente soffrono di clamorosi black out. Uno arriva anche contro la Caronnese ed è di quelli che lasciano a bocca aperta: tra il 58' e il 60' Santi ne aprofitta e segna le due reti che ribaltano la gara. La sfida è svoltata, la Lavagnese ci prova subito con Rovido, ma il suo tiro viene parato, poi al 79' ha la più grande delle occasioni, ma Bacigalupo sbaglia solo davanti alla porta. L'ultimo brivido arriva al 94' con l'incornata di Croci che si spegne sul fondo.