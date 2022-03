Entella, Volpe si gode la vittoria con la Pistoiese: "E' strameritata"

L'Entella metta la sesta in casa e torna in piena corsa per il terzo posto. Il 3-1 sull'Entella è il sesto successo di fila in casa e arriva al termine di una gara dominata ma che ha visto i toscani passare in vantaggio al 20'. Per circa un'ora i chiavaresi non riescono a spezzare il sortilegio, poi Lescano, Merkaj e Karic firmano la rimonta.

L'allenatore Volpe commenta così la gara: "Abbiamo fatto tutto noi, il primo tempo è stato buonissimo e ci siamo ritrovati sotto senza subire un tiro in porta. Ho detto ai ragazzi di crederci perché la strada era quella giusta. Abbiamo gestito bene i momenti della gara, i cambi hanno inciso e abbiamo ottenuto una vittoria strameritata"

Il tecnico fa poi i complimenti alla squadra: "Il gruppo ci crede fino alla fine, bosogna continuare a combattre e lottare per raggiungere i nostri obiettivi, sappiamo che non siamo perfetti però ci dedichiamo anima e corpo a questa squadra. Mancano quattro partite e proveremo fino alla fine ad arrivare al terzo posto"

Fondamentiali nella ripresa le sostituzioni: "I cambi hanno inciso, durante l'arco di una partita sono importanti, con loro abbiamo cambiato l'inerzia della partita, Solo un gruppo vero sa rialzarsi e reagire non solo al gol di oggi ma anche alla sconfitta di Grosseto".