Playoff Eccellenza, quarta giornata: Cairese-Baiardo è il big match

Quarto turno dei playoff di Eccellenza e riflettori tutti puntati su Ciarese-Baiardo. I padroni di casa sono quarti a cinque punti, alle spalle proprio dei prossimi avversari. La posta in palio è altissima visto che al momento al primo posto c'è la Fezzanese a quota sette, impegnata domenica sul campo del Canaletto Sepor.

La Cairese arriva alla sfida ancora imbattuta, mentre il Baiardo ha perso alla prima con il Rapallo Rivarolese ma si è subito rialzat ovincendo le successive due gare.

Ad aprofittare del big match potrebbe non essere solo la Fezzanese, ma anche il Capomorone Sant'Olcese, battuto domenica scorsa, ma secondo a sei punti. L'ex capolista se la vedrà con il Taggia in trasferta, campo decisamente non semplice.

Genova Calcio e Rapallo Rivarolese per il riscatto

A caccia di riscatto vanno Genova Calcio e Rapallo Rivarolese. I biancorossi sono ultimi in clasifica con un solo punto e non possono più sbagliare se non vogliono dire già addio all'obiettivo promozione, il prossim match sarà con l'Albenga, quinta con 4 punti.

Il Rapallo Rivarolese invece saluterà l'esordio del nuovo mister Podestà che ha preso il posto di Fresia dopo l'ultima sconfitta interna 3-2 con il Taggia. I ruentini saranno di scena a Finale, squadar particolarmente equilibrata che ha pareggiato tutte e tre le sfide di questa seconda parte di stagione.