Ligorna altra impresa, vittoria sul campo del Borgosesia

Il recupero di Serie D sorride al Ligorna che si conferma squadra ammazzagrandi. In poche settimane i ragazzi di Roselli hanno prima battuto la capolista Novara in trasferta, unici ad oggi a violare il campo della blasonata squadra piemontese, poi hanno battuto il Varese e oggi si sono ripetuti con il secondo successo di fila contro il Borgosesia quarto in classifica e reduce da sette risultati utili consecutivi. La sfida finisce 0-2 con i genovesi che segnano un gol per tempo e volano in classifica. Con i tre punti la formazione arriva a quota 39, a meno cinque dai playoff, un vero e proprio sogno, e ben sette lunghezze sopra i playout.

La partita di oggi contro il Borgosesia vede il Ligorna passare in vantaggio al 21’ grazie a Cericola che dopo la doppietta contro il Varese si conferma letale sottoporta. Nella ripresa arriva anche il raddoppio, a cinque minuti dal termine è invece il bomber dei genovesi Gomes a chiudere i conti. E’un gol speciale per l’attaccante, che dopo la squalifica per due giornate, raggiunge la doppia cifra, non male per uno dei fiori all’occhielo della campagna acquisti estiva.

Domenica prossima la squadra di Roselli ha una ghiottissima occasione per prendere ancora più margine sula zona calda della classifica, di fronte avrà infatti l’Imperia, terzultimo in classifica ma reduce da tre risultati utili consecutivi.