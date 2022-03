Ligorna, il presidente Saracco dopo l'impresa con il Varese: "Che emozione"

Il Ligonra batte il Varese 3-1 e si regala un'altra giornata storica. I genovesi infatti mettono al tappeto un'altra big del campionato di Serie D con un passato recente tra i professionisti. Dopo il Novara capolista, il Ligorna vince anche contro la terza della classe e si lancia verso la salvezza senza passare dai playout.

Questo il commento di Mister Roselli: "I ragazzi hanno costruito questa vittoria con impegno e sono stati bene in campo. Sbagliamo ancora tantissime cose ma, insomma, dire che non sono soddisfatto sarebbe sbagliato anche se onestamente siamo ancora lontani da quello che vorrei io. Penso che quest’anno ci arriveremo a quello che voglio io. Sentire il mio nome anche dai tifosi del Varese mi ha emozionato perché ci sono stato tantissimi anni fa. I giovani non ti conoscono e non sanno chi sei ma ho visto che c’erano tante persone di una certa età con cui abbiamo gioito insieme. È stata veramente una bellissima sensazione. Sono partite dove per noi non perdere è importante. Loro hanno qualità superiori. Se tu ce la metti tutta e la squadra avversaria, superiore, ce la mette tutta ma non nel modo giusto per vincere la partita puoi farcela. Questa è la mia lettura".

Alberto Saracco, Presidente del Ligorna, esulta: "È stata una grande emozione e soddisfazione. Oggi gli spalti erano più di tifosi del Varese e di nostri sostenitori. Una partita preparata come al solito in maniera perfetta e i ragazzi sono stati molto bravi. Con le prime tre siamo riusciti, o in casa o fuori, a vincere in questo girone di ritorno. Complimenti veramente a tutti. Mister Roselli l’ha preparata bene come fa sempre. La riconoscenza che ha avuto dai tifosi del Varese penso che sia stata una prova di quanto lui ha lasciato e quanto continua a fare".