Bologna-Genoa, quattro assenti tra infortuni e squalifiche

Subito in campo, dopo le brevi feste il calcio italiano non si ferma e la Serie A torna già venerdì sera alle 20,45 con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Genoa. I felsinei, grande sorpresa della stagione, devono rialzarsi subito dopo il pesante ko di Udine per continuare a sognare la Champions League, il Grifone arriva di slancio alla gara grazie ai pareggi con Juve e Inter e alla vittoria in rimonta contro il Sassuolo in trasferta. I liguri avranno al fianco come sempre la straordinaria partecipazione dei tifosi, saranno in 2500 almeno a colorare il settore ospiti dell'impianto emiliano.

Bologna-Genoa, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

L'avvicinamento alla sfida è decisamente positivo per Alberto Gilardino che dovrebbe avere per la seconda volta di fila tutta la rosa a disposizione. Retegui e Messias sono rientrati per uno spezzone di gara con l'Inter venerdì scorso e soprattutto l'italo-argentino è in lizza per una maglia da titolare. Potrebbe così tornare a comporsi la coppia con Gudmundsson che a inizio stagione ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi rossoblu. Per il resto tutti a disposizione e un solo pericolo: i cartellini gialli visto che in diffida ci sono i titolari Badelj, Frendrup e De Winter.

Molti di più sono i problemi per Thiago Motta che non potrà schierare il migliore degli undici possibili. Il giudice sportivo ha fermato per un turno il trequartista Ferguson e proprio nella linea alle spalle del centravanti ci sarà un'altra defezione importante come quella di Ndoye, esterno fuori dai giochi per i infortunio. Nessuna possibilità di recupero anche per Karlsson, che ieri ha lavorato a parte, e per il lungodegente Soumaoro, ex di turno, alle prese con un grave infortunio al ginocchio che lo terrà ai box almeno fino a fine gennaio.