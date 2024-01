Bologna-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Thiago Motta e Gilardino

Si chiude il girone di andata del campionato di Serie A e ad inaugurare la giornata sarà venerdì alle 20,45 la sfida tra Bologna e Genoa. I felsinei sono tra le più belle sorprese del torneo, Thiago Motta è quinto a meno due dalla Fiorentina e continua a sognare un posto in Champions League nonostante il pesante stop dell'ultima gara contro l'Udinese che ha chiuso la striscia di quattro successi in fila. E' ottimo anche il momento del Grifone che nelle ultime tre giornate ha bloccato sul pari Juve e Inter e battuto in rimonta il Sassuolo mettendo fine al tabù trasferte. Gilardino è dodicesimo a più sei sulla zona retrocessione, primo obiettivo stagionale.

Bologna-Genoa, le scelte di Thiago Motta

Problemi di formazione per Thiago Motta che deve rinunciare allo squalificato Ferguson e agli infortunati Soumaoro, Ndoye e Karlsson. In difesa più Kristiansen che Lucumì insieme al rigenerato Calafiori, mediana già fatta con Freuler e Moro, mentre ci sono alcuni dubbi da sciogliere in attacco. Alle spalle dei gioiellino Zirkzee è probabile che sia Fabbian il trequartista, il prodotto del vivaio dell'Inter ha superato Aebischer, sugli esterni più Saelemaeker e Orsolini di Urbanski.

Bologna-Genoa, le scelte di Gilardino

Una sola possibile assenza per Gilardino che rischia di non poter avere a disposizione Thorsby, per il resto viaggiano verso il recupero Frendrup e Strootman con il primo sicuro titolare e il secondo in ballottaggio con Malinovskyi per un posto vicino a Badelj. In attacco possibile il rientro dal primo minuto di Retegui al fianco di Gudmundsson, solito dubbio a sinistra con Vasquez a giocarsi il posto con Martin. Non cambierà la difesa, Dragusin nonostante i tantissimi rumors di mercato si posizionerà tra Bani e De Winter.

Bologna-Genoa, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee

Genoa (3-5-2) Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Vasquez; Gudmundsson, Retegui

Bologna-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida di venerdì sera tra Bologna e Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky ai canali Sport Calcio e 251, attivi anche i servizi di streaming DAZN, Sky Go e Now Tv. La telecronaca su DAZN sarà di Alberto Santi insieme all'ex Behrami, visto con la maglia dei liguri nel 2003 e dal 2020 al 2022.