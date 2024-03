Bari-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Iachini

Il successo in rimonta contro l'Ascoli ha proiettato la Sampdoria in zona playoff, ora i blucerchiati cercano ulteriori conferme nella sfida contro il Bari, in programma allo stadio San Nicola sabato 16 marzo 2024 alle ore 16:15. Le scelte di Pirlo e Iachini per il match, probabili formazioni e arbitro della partita.

Bari-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Nuova tegola Esposito per Pirlo. L'attaccante, decisivo con il suo ingresso in campo contro l'Ascoli, si è nuovamente fermato e non sarà della partita. Dall'infermeria buone notizie per Verre, Benedetti e Murru, tutti convocati per la sfida di Bari, passi avanti anche per Pedrola che potrebbe tornare disponibile dopo la sosta, out anche Piccini oltre ai soliti Conti, Ricci e Ferrari. Stankovic in porta, difesa ancora con Leoni, Facundo Gonzalez e Ghilardi e centrocampo con Kasami, Darboe e Yepes mentre le fasce saranno presidiate da Barreca (ancora in vantaggio su Giordano) e Depaoli. In attacco Verre o Alvarez a supporto di De Luca. Pronto a subentrare Borini.

Bari-Sampdoria, le scelte di Iachini

Dopo le due vittorie consecutive il Bari di Iachini si è fermato e nelle ultime quattro partite ha conquistato un solo punto. I Galletti hanno 34 punti, tre in meno della Sampdoria. Out, oltre ai soliti Menez e Koutsoupias anche Acampora, torna invece tra i convocati Diaw. Difesa a tre con Matino, Di Cesare e Vicari davanti a Brenno. A centrocampo Maita e Benali con Ricci e Dorval sugli esterni; in attacco Sibilli alle spalle di Nasti e Puscas.

Bari-Sampdoria, le probabili formazioni

Bari (3-4-1-2): Brenno; Matino, Di Cesari, Vicari; Dorval, Maita, Benali, Ricci; Sibilli; Nasti, Puscas. All. Iachini.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Darboe, Yepes, Barreca; Alvarez, De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Calcio d'inizio: sabato 16 marzo, ore 16:15.

Dove vedere Bari-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

