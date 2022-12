Baiardo, vittoria con l'Arenzano: mister Repetto "Partita perfetta"

E'un super Baiardo quello che batte l'Arenzano, rivelazione dell'Eccellenza. I padroni di casa vincono 2-0 contro una compagine che da quando è iniziato il campionato naviga ai piani alti della classifica e oggi ha 26 punti, subito dietro alle seconde e alle terze della graduatoria.

Il Baiardo però si impone grazie alle reti di Oliviero nel primo tempo e a quella nel finale di Fossa con una prestazione che di sicuro regala grande morale a tutto l'ambiente. Grazie ai tre punti migliora anche la classifica che ora vede i neroverdi a 20 punti, come Busalla e Taggia, e fuori dalla zona playout.

Al termine della gara il mister del Baiardo Repetto non nasconde la soddisfazione: "È stata una partita perfetta: avevamo lavorato bene in settimana, l'avevo preparata in un certo modo e oggi i ragazzi sono stati fantastici e devo ringraziarli. Abbiamo affrontato una squadra tosta, allenata da un professionista, ma la Mia squadra è stata esemplare in tutto: carattere, tecnica, prestazione ecc... Abbiamo perso Napello dopo appena una mezz'ora, ma Borreani è entrato perfettamente. Cito Zuppiroli e Oliviero davvero esemplari, ma come dimenticare Briozzo, Fossa e Gattiglia. Sono stati encomiabili dal primo all'ultimo istante.

Godiamoci questa vittoria pre Natalizia e poi penseremo all'Albenga, squadra fortissima, che andremo a affrontare con rispetto ma senza timori e per giocarcela. Grazie ai ragazzi, è la vittoria del gruppo".