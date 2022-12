Il Baiardo batte in rimonta il Finale, buona la prima per Repetto con super Battaglia

Ritrova il sorriso il Baiardo che chiude nel migliore dei modi una settimana complicata. I genovesi hanno esonerato Paglia affidando la panchina a Repetto che ha subito centrato il bersaglio grosso vincendo 2-1 contro il Finale.

Eccellenza, vittorie importanti per Arenzano, Lavagnese e Campomorone Sant'Olcese

Non una partita facile per il Baiardo che, dopo un primo tempo senza reti, si è trovato sotto colpito da Renda al 54'. Un colpo duro che però non ha fiaccato i neroverdi capaci di risorgere proprio nel finale con il pareggio di Fossa al minuto 83 e il sorpasso firmato Battaglia a quattro minuti dal termine. La vittoria lancia la squadra appena fuori dalla zona playout con 17 punti, un bel modo per inziare il nuovo percorso tecnico

Il trascinatore del Baiardo è Battaglia giunta a quota 10 reti in campionato: "Sono contento per il mio bottino personale - spiega sui social della società - perché per un attaccante è sempre fondamentale segnare. Oggi è andata bene, anche se non siamo stati brillanti sul piano del gioco, e siamo consapevoli che si debba lavorare sodo. Prendiamo questi tre punti importanti, che muovono la nostra classifica".

Felice anche l'altro marcatore di giornata, Fossa: "Sono molto contento che sia arrivata questa vittoria molto importante per la squadra, e personalmente sono doppiamente felice per aver ritrovato il gol dopo lo stop forzato avuto per l’infortunio alla caviglia. Speriamo che questa vittoria sia di buon auspicio per la squadra già a partire dalla prossima domenica".