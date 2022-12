Il Baiardo femminile cade con l'Azalee Solbiatese

La tredicesima giornata del campionato di Serie C femminile vede il Baiardo perdere 5-2 contro l'Azalee Solbiatese. Le genovesi vengono sconfitte da una compagine che è nelle zone alte della classifica e che negli ultimi anni ha sempre militato in Serie C, torneo che invece ha accolto solo in questa stagione per la prima volta il club ligure.

La gara è subito in salita per le neroverdi colpite nei primi venti minuti da Pellegrinelli e Vischi. Bomber Calcagno accorcia al 30' ma l'inizio di ripresa vede le ospiti prendere il volo con il 4-1 firmato ancora dalle due marcatrici precedenti. Nel finale Pellegrinelli al 33' fa pokerissimo e tripletta personale, mentre a tre minuti dal termine Calcagno segna la seconda rete sua e del Baiardo.

Questo il commento di Camilla Cistanini, portiere delle genoevsi: "È stata una partita molto intensa. Abbiamo giocato contro un avversario ostico ed esperto, che fa questa categoria da anni e che è sempre stato ai vertici della classifica. Nonostante il risultato abbiamo combattuto fino al 90°. Ora testa alla prossima partita che sarà il ritorno di coppa Italia contro lo spezia in casa"