Atalanta-Genoa, in cinque saltano la sfida del Gewiss Stadium

Un paio di ex pesanti come Gasperini da una parte e Malinovskyi dall'altra, due squadre in buona forma ma ferite nelle ultime uscite e una gara che si annuncia ricca di tensione agonistica. Atalanta e Genoa sono pronte a sfidarsi domenica alle 18 al Gewiss Stadium per ritornare alla vittoria dopo i beffardi stop delle giornate pre sosta per le Nazionali. La Dea si è fermata con la Lazio 3-2, dopo aver recuperato dallo 0-2, mentre il Grifone ha quasi bloccato il Milan perdendo solo nel finale colpito dal contestatissimo gol di Pulisic.

Atalanta-Genoa, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

Gilardino e Gasperini si fronteggeranno senza alcune pedine decisamente importanti. Nel Grifone non ci sarà con ogni probabilità il bomber Retegui, il centravanti sperava nella sosta per recuperare dopo il problema al ginocchio con l'Udinese ma il dolore c'è ancora e nessuno vuole rischiare problemi più gravi. L'attacco è un problema per il Genoa visto che mancherà anche Messias, fuori per altre due settimane, e così Gudmundsson verrà affiancato da uno tra Malinovskyi ed Ekuban.

Non ci sarà anche il portiere titolare Martinez, squalificato dopo l'espulsione con il Milan, al suo posto Leali, Buone notizie invece per il centrocampo dove Badelj è pienamente recuperato, più difficile invece il ritorno di Strootman che però non è ancora definitivamente escluso dalla sfida.

Assenza pesante anche per Gasperini che non potrà contare su Koopmeiners, trascinatore tecnico della formazione, il dubbio per l'Atalanta è se partire subito con De Ketelaere e Lookman insieme a Scamacca oppure se inserire Pasalic tra i titolari. L'altro assente è il lungodegente Tourè, il giocatore più pagato nella storia della Dea con i suoi 30 milioni si è infortunato a inizio stagione e non tornerà prima del 2024. Recupera invece Toloi che potrebbe addirittura essere titolare.