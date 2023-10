Atalanta-Genoa, arbitra ancora Marinelli: i precedenti con i rossoblu

Sarà Livio Marinelli di Tivoli l'arbitro di Atalanta-Genoa sfida in programma domenica alle 18 e valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Il direttore di gara avrà come assistenti Mauro Galetto e Gamal Mokhtar, il quarto ufficiale sarà Gianluca Manganiello mentre le postazioni al Var saranno occupate da Eugenio Abbatista e Daniele Paterna.

L'arbitro di Genoa-Atalanta sarà Marinelli

Per la giacchetta nera sarà la terza volta in campo nella sfida tra Dea e Grifone, è stato infatti Marinelli a dirigere le partite del 17 gennaio e del 15 maggio del 2021 con pareggio 0-0 a Bergamo e vittoria dei nerazzurri a Marassi 4-3.

I precedenti con il Genoa sono però incoraggianti, solo due le sconfitte, oltre a quella con la formazione di Gasperini c'è quella con la Fiorentina del 18 settembre 2021 sempre in casa per 2-1. Per il resto sono quattro le vittorie su sette direzioni in totale, il 2-1 sull'Empoli del 2018, le due sfide di Serie B della passata stagione con Palermo e Perugia, entrambe vinte al Ferraris per 2-0, mentre l'ultima è stata l'impresa di Roma dello scorso 27 agosto con l'1-0 sulla Lazio firmato da Mateo Retegui.

In tutte le partite non ci sono stati espulsi e in media pochi cartellini gialli, due i rigori assegnati nei sette precedenti, entrambi ai rossoblu e segnati da Pandev e Criscito contro Atalanta e Fiorentina.