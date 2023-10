Atalanta-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Gilardino

Dopo due settimane di sosta torna la il campionato e il Genoa è pronto a sfidare l'Atalanta del grande ex Gasperini. Gilardino spera di non dover di nuovo fare i conti con la sfortuna dopo le beffe con Udinese e Milan e cercherà di riportare il Grifone alla vittoria contro la Dea, successo che con i prossimi avversari manca dal 2018. Non sarà facile perché la formazione nerazzurra deve rifarsi dopo la bruciante sconfitta contro la Lazio che ha messo fine a un striscia positiva di cinque gare di fila con quattro vittorie e un pareggio.

Atalanta-Genoa, le scelte di Gasperini

Doppia assenza nell'Atalanta che non potrà fare a meno dell'attaccante Tourè e del centrocampista avanzato Koopmeiners, entrambi fermi per infortunio. Gasperini potrebbe così puntare sulla coppia Scamacca-De Ketelaere con a sostegno Pasalic, mentre Lookman sarebbe la carta da giocarsi a gara in corso come Muriel. Per il resto nessun turnover in vista dell'Europa League, dentro tutti i titolari con Ruggeri e l'ex Zappacosta a destra e in porta Musso favorito su Carnesecchi.

Atalanta-Genoa, le scelte di Gilardino

Assenze pesanti in attacco anche per Gilardino che deve fare a meno di Retegui e Messias, ai box per problemi fisici. Il Grifone dovrebbe presentarsi in campo con il 3-5-2 in cui Vasquez potrebbe giocare in difesa nonostante sia stato l'ultimo a rientrare dagli impegni con la Nazionale. A destra ballottaggio tra De Winter e Sabelli, con il primo in vantaggio, mentre a sinistra Haps sembra essere ormai il titolare. Badelj recupera non ma giocherà dall'inizio, Frendrup sarà il mediano davanti alla difesa con Thorsby e probabilmente Malinovskyi ai fianchi. In attacco vicino a Gudmundsson possibile occasione dall'inizio per Ekuban, altrimenti verrà avanzato Malinovskyi al fianco. In porta al posto delle squalificato Martinez gioca Leali.

Atalanta-Genoa, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Djimsiti, Scalvini, Koloasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca

Genoa (3-5-2) Leali, Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Ekuban

Atalanta-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Genoa di sabato alle 18 sarà trasmessa solamente da Dazn che metterà a disposizione dei propri abbonati la visione del match sul sito e sulla App ufficiale. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia mentre al commento tecnico ci sarà Massimo Gobbi.