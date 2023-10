Genoa-Milan 0-1, pagelle: Martinez e Vasquez super, De Winter distratto

Altra beffa per i rossoblu che perdono in casa contro il Milan nei minuti finali colpiti da Pulisic dopo una prova in cui il gap tra le due squadre non si vede a Marassi. Il Genoa va oltre le tante assenze e tiene testa alla capolista rossonera che però riesce a passare 1-0 dopo un finale con due espulsi e una traversa.

Tra i migliori Vasquez e anche Martinez, ma sono tanti i giocatori che raggiungono ampiamente la sufficienza. Non perfetto invece De Winter.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.