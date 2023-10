Ascoli-Sampdoria 1-1, pagelle: De Luca sprecone, Kasami rimandato

Luci e ombre per la Sampdoria, Borini risponde a Nestorovski e la gara termina 1-1. La trasferta di Ascoli regala un punto che tampona la crisi della formazione di Pirlo, ma la classifica rimane deficitaria. Buono l'atteggiamento in campo sul piano del carattere e della voglia, per l'ennesima volta però emerge la mancanza di una punta di spessore sul fronte offensivo. Esposito guadagna il calcio di rigore poi trasformato da Borini a inizio ripresa, ma per il resto fatica a creare occasioni da goal. Nel finale entra De Luca, che spreca clamorosamente il goal del 2-1.

Tra le pecche anche un centrocampo che fatica a costruire gioco. Yepes ha preso il posto di Ricci, ha messo in campo la voglia, ma non sempre è riuscito a far girare la squadra. Tra le note positive Ravaglia che ha trasmesso fiducia ai compagni e ha guidato la difesa con esperienza, qualche spunto anche da Barreca sulla fascia.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.